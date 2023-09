Garcia ha svelato perché ha scelto Zerbin per sostituire Kvaratskhelia

Al termine della partita pareggiata contro il Genoa , la domanda ricorrente dei tifosi del Napoli era la seguente: perché Zerbin e non altri, ad esempio Lindstrom o Simeone, per Kvaratskhelia? Un cambio che ha stupito molti in un momento fondamentale della partita con Politano che aveva appena pareggiato e il recupero ormai prossimo (sarebbero stati cinque i minuti aggiuntivi).

La risposta di Garcia sull'ultima sostituzione

La risposta è arrivata dalle parole di Rudi Garcia che a Dazn ha elogiato l'esterno: "Meritava di fare un po' di minuti, speravo potesse fare la differenza perché lavora tanto da inizio stagione. Per me è importante far vedere a chi si allena bene come lui durante la settimana che può avere minutaggio". Lo stesso Kvaratskhelia si è sorpreso al momento della sostituzione e a distanza chiedeva spiegazioni all'allenatore.