Pagelle Napoli-Union Berlino: Natan cruciale, Politano ispirato

Le pagelle del Napoli dopo il pareggio per 1-1 al Maradona contro l' Union Berlino nella 4 ª giornata del gruppo C di Champions League .

L’ipoteca sugli ottavi, contro una squadra reduce da 12 sconfitte di fila, si trasforma in un mutuo: la qualificazione è ancora in prestito, lo dice la classifica del girone. La partita, invece, racconta che in quattro mesi non è riuscito a dare equilibrio al suo Napoli: l’azione del pareggio dopo un angolo a favore e i successivi tre contropiede dell’Union, dieci uomini a difesa del forte più una scheggia impazzita (Fofana), confermano che 27 tiri e il 73% di possesso vanno in fumo alla prima scintilla senza una fase difensiva adeguata. Primi cambi dopo 77 minuti, ma qualcuno dei suoi era in debito d’ossigeno già da un po’.

Mezzo miracolo su Becker, prima della sentenza di Fofana. Ma sai com’è: se la squadra è sbilanciata, da solo contro due sei quasi condannato.



Buon lavoro offensivo per 45 minuti, compreso l’assist con fallo per Anguissa; poi perde le misure anche lui e finisce travolto dal tornado Becker.



Nel primo tempo limita Becker e anche Fofana, quando capita. Poi, però, arriva la ripresa: e senza il filtro delle linee alte, finisce centrifugato dai contropiede dell’olandese. Pericoloso di testa sugli angoli.



Rientra dopo la squalifica in campionato e ha voglia, attenzione, disinvoltura nel palleggio e nei duelli (cruciale una deviazione su Fofana in area, sull’1-1). Prende un palo pieno di testa al 24’.

Prologo eccellente: entra con il destro nell’azione del gol annullato e poi con il sinistro in quella del vantaggio. Spinge, nonostante l’aggressione alta di Haberer. ell’assalto finale.