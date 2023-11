Andreazzoli dispiaciuto per Garcia: "Gli ho mandato un messaggio"

Aurelio Andreazzoli aveva sentito Rudi Garcia prima della partita del Maradona che ha, di fatto, decretato l'addio del tecnico alla panchina del Napoli dopo la sconfitta per uno a zero. Il retroscena lo rivela l'allenatore dell'Empoli intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Messaggio a Garcia? Gliel'ho mandato prima della partita. Io valuto la persona, sempre rispettosa, attenta e educata . A me interessa il rapporto con le persone".

Le parole di Andreazzoli dopo Napoli-Empoli

Andreazzoli parla anche delle statistiche favorevoli al Maradona e contro il Napoli dopo la vittoria decisa da Kovalenko: "Non credo ci sia una spiegazione su questo bilancio positivo contro il Napoli (5 vittorie in sei partite, ndr). A volte i numeri vanno in certe direzioni che non esprimono la verità. Però è andata così e sono contento. Il gol di Kovalenko? Non è uno schema studiato, ma è una stata una situazione che abbiamo allenato. I ragazzi sono stati bravi a riproporla in campo".