Diretta esonero Garcia: il Napoli decide. Segui la giornata LIVE

11:48

Tudor, attesa lunga sei mesi

Igor Tudor, uno dei principali candidati alla panchina del Napoli, è fermo dallo scorso giugno. L'ultima esperienza? Terzo posto col Marsiglia in Ligue 1. In Italia ha allenato l'Udinese e il Verona ma è stato anche collaboratore tecnico di Pirlo alla Juventus.

11:34

Garcia è volato a Nizza

In attesa di novità e comunicazioni ufficiali, Rudi Garcia è volato questa mattina da Napoli per Nizza dove raggiungerà la sua famiglia. Anche in occasione dell'ultima sosta aveva approfittato dei due giorni di riposo per volare dalla sua dolce metà e dalla sua piccola nata poche settimane fa.

11:26

Napoli, due giorni di riposo: mercoledì la ripresa

Due giorni di riposo dopo il ko contro l'Empoli con Garcia ormai ad un passo dall'esonero. Il Napoli tornerà in campo mercoledì per la ripresa degli allenamenti. La domanda ricorrente: quale sarà l'allenatore a dirigerlo?

11:17

Le scelte di Garcia: la rivoluzione sempre sognata

Rudi Garcia ci ha provato, ha deciso di affrontare la partita della vita azzurra nel nome di quella rivoluzione tattica radicale sempre sognata, e alla fine è andata peggio del solito. Ha perso rovinosamente con l’Empoli al Maradona, dove non vince dal 27 settembre, seguendo i suoi principi ma complicando irrimediabilmente la sua situazione.

11:06

Tutti i convocati del Napoli in nazionale

Intanto comincia un'altra settimana delle nazionali, in attesa del nome del nuovo allenatore del Napoli ecco l'elenco dei calciatori in giro per il mondo: Di Lorenzo, Politano, Raspadori, Cajuste, Elmas, Lobotka, Kvaratskhelia, Zielinski, Olivera, Anguissa.

10:56

Il paradosso di Garcia nella gara decisiva

Nel giorno decisivo, definitivo, Rudi Garcia è riuscito a risultare il peggior nemico di se stesso. Un po’ come se uno ha l’influenza e va in mezzo alla neve senza cappotto: per la partita più importante della sua traballante gestione alla guida del Napoli, l’allenatore francese ha scelto la rivoluzione e la ghigliottina: Kvara fuori. Kvaratskhelia escluso dai titolari. Il miglior giocatore della stagione dello scudetto in panchina: incredibile ma vero, un po’ come il cambio di Marassi con Zerbin sul 2-1 per il Genoa.

10:45

Napoli, Garcia fa la valigia anche nel presepe

Il maestro di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio ha realizzato una statuetta in cui si vede l'allenatore del Napoli Rudi Garcia con in mano una valigia, a sottolineare la possibile partenza dopo i recenti risultati negativi. Una immagine che ha già fatto il giro dei social, apprezzata tra l'altro da molti tifosi arrabbiati. (QUI LE FOTO E LA NEWS COMPLETA)

10:33

Fischi assordanti per Garcia: il racconto dal Maradona

Dall'Udinese all'Empoli, dal 4 maggio al 12 novembre, 192 giorni dopo, sembra essere passata una vita, altro che sei mesi: il Maradona allora in festa per la vittoria dello scudetto diventa teatro di una forte contestazione, di fischi, di rabbia espressa a voce e con gesti plateali. Lo stadio grida all'esonero di Garcia, per i tifosi il principale responsabile delle difficoltà della squadra. Il Napoli si spegne lentamente, pur provandoci, e al gol di Kovalenko, poco prima di aver gridato alla rete solo sfiorata da Kvaratskhelia, la prima reazione è quella di andarsene, come voler scappare da una realtà che ferisce, difficile da accettare: al fischio finale molti tifosi erano già in auto o in coda, a piedi, per uscire dal Maradona. Chi resta lo fa per un semplice motivo: contestare, urlare, disperarsi. Tutti contro Garcia.

10:22

Il bilancio di Garcia sulla panchina del Napoli

Rudi Garcia sta per salutare la panchina del Napoli dopo cinque mesi e 16 partite fra campionato e Champions: 8 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. Questo il bilancio. Pesano i 4 ko interni al Maradona contro Lazio, Real Madrid, Fiorentina e ora l'Empoli di Andreazzoli. In classifica il Napoli è quarto a meno dieci dall'Inter capolista mentre in Champions è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

10:11

Il pensiero di Andreazzoli per Garcia

"Messaggio a Garcia? Gliel'ho mandato prima della partita. Io valuto la persona, sempre rispettosa, attenta e educata. A me interessa il rapporto con le persone". Così Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Sport, sulla vittoria al Maradona dei toscani che mette nei guai il tecnico francese del Napoli

10:02

Napoli-Empoli, le immagini della partita

Sotto la pioggia, la squadra di Garcia ha rimediato la quarta sconfitta interna. Gol decisivo di Kovalenko. Futuro di Garcia appeso a un filo: De Laurentiis ha deciso per l'esonero, si aspetta solo il nome del successore. Intanto, ecco le immagini del match: