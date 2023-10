Garcia esonerato? C'è una clausola nel contratto che agevolerebbe il Napoli

Il Napoli e De Laurentiis riflettono sul futuro di Rudi Garcia. L'esonero è tutt'altro che fantascienza dopo i tre ko interni contro Lazio, Real e Fiorentina. C'è una nota fondamentale da tenere a mente in questo momento: il contratto triennale di Garcia (opzioni comprese) prevede una clausola a favore del Napoli, e ciò significa che in caso di separazione avrebbe lo stipendio da 2,8 milioni circa garantito fino al 30 giugno e poi il club sarebbe sollevato con una famosissima Pec. Un dettaglio, questo, da non sottovalutare.