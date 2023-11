Garcia verso l’esonero: la frase di De Laurentiis a un amico è una sentenza

NAPOLI - Senza battersi tre volte il petto - ma dimostrando a se stesso di averne una voglia matta di farlo, fino ad aprirsi il torace - Aurelio De Laurentiis ha sistemato in un angolo della propria coscienza l’orgoglio, ha rispolverato quella sana rabbia che ormai da un mese portava a spasso e quando ha intuito che non ci sarebbero stati né commissari né tutor per risollevare il Napoli dal Purgatorio, per evitare di avvertire le fiamme dell’Inferno, non ha esitato a bruciarsi con dignità. «Errare humanum est; perseverare autem diabolicum». Volendo, avrebbe potuto dirlo in francese, che pure esibisce con padronanza; o magari in inglese, con cui pasteggia a Los Angeles.

E invece, dovendo almeno assolversi (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa), mentre Napoli-Empoli gli stava svelando la fragilità di quella scelta disperatamente sostenuta finché possibile, ha virato e si è presentato il conto, senza indugi, essendosene concessi pure troppi: al 45’ d’una partita imperfetta, un’altra, nella quale Rudi Garcia aveva strappato il Progetto (il 4-3-3), disconosciuto il talento (quello di Zielinski e di Kvaratskhelia) e scarabocchiato sul futuro, quando Kovalenko non era ancora apparso in uno dei peggiori incubi dei suoi diciannove anni da presidente, Aurelio De Laurentiis, sulle scale che dagli spogliatoi conducono in Tribuna Autorità, è andato incontro ad un amico, gli ha stretto la mano e poi gli ha raccontato i propri tormenti. «Errare humanum est; perseverare autem diabolicum».