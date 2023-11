Napoli, senti Marino: "Ho lavorato con Tudor, sono certo di una cosa"

"Se il Napoli prende Tudor, prende il meglio di ciò che c’è a disposizione in giro al momento". Lo dice Pierpaolo Marino nel giorno in cui De Laurentiis riflette sull'erede di Garcia, ad un passo dall'esonero .

L'elogio di Marino a Tudor: le sue parole

L'ex direttore generale del Napoli conosce bene Tudor, il principale obiettivo per la panchina azzurra, e lo descrive così: "Con Tudor ho lavorato. Sono stato io a sceglierlo e a volerlo riconfermare ad Udine. Sia umanamente che professionalmente è un profilo adeguato al momento del Napoli, è preparato. Scuola Gasperiniana. Non ha difficoltà a variare modulo. Garcia? Non sono contento di aver avuto ragione".