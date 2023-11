Napoli, visto Gabri Veiga? Può già cambiare squadra

Gabri Veiga può già salutare la Saudi Pro League . Pochi mesi dopo il suo trasferimento all'Al Ahli, il centrocampista spagnolo seguito dal Napoli in estate potrebbe fare ritorno al Celta Vigo . L'agenzia spagnola EFE, infatti, fa sapere che i due club sono in trattativa, si ragiona sulla formula del prestito. Il talento spagnolo in passato era stato accostato anche al Newcastle .

Cosa sta succedendo tra Gabri Veiga e il Celta Vigo

Gabri Veiga non sta brillando in Arabia Saudita mentre il Celta allenato da Benitez è in lotta per la salvezza e sarebbe felice di riabbracciare il proprio gioiello venduto a peso d'oro in estate. Una mossa che avrebbe del clamoroso ricordando i mesi precedenti, la corte del Napoli e poi il sorpasso a sorpresa del club arabo. Proprio poche settimane fa il giocatore aveva chiarito i motivi del suo passaggio all'Al Ahli.