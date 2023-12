Il pandoro speciale di Raspadori a Napoli: dentro c'è una super sorpresa

Pandoro rosa per Giacomo Raspadori ed Elisa Graziani . L'attaccante del Napoli diventerà padre di una bambina . L'annuncio social accanto alla fidanzata durante le festività natalizie con amici e parenti. Nei giorni scorsi i due avevano annunciato la gravidanza e ora, ecco la scoperta del sesso del primogenito del bomber azzurro.

Raspadori, bellissima notizia durante le feste

Per farlo, scelta originale: hanno tagliato un pandoro e il colore ha svelato il sesso del loro primo figlio. Raspadori si gode le feste ma presto sarà tempo di tornare in campo. Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti e sabato toccherà proprio all'ex Sassuolo data la doppia assenza di Politano e Osimhen. Possibile che Mazzarri punti su di lui come esterno con Simeone centravanti.