Mazzarri dopo Napoli-Monza: "Osimhen e Kvara martoriati, sembrava rugby"

21:55

Mazzarri espulso in Napoli-Monza: cos'è successo

21:40

De Laurentiis chiede scusa ai tifosi del Napoli

21:25

Furia Mazzarri, duro botta e risposta in diretta tv

21:10

Mazzarri: "Kvara? Gliene fanno di tutti i colori"

"La mia espulsione? Mi ero avvicinato per dire che non stavano più facendo giocare Kvara. I regolamenti vanno applicati sempre, io vedo delle cose assurde... Osimhen portato via con la palla lontana, Kvara che gliene fanno di tutti i colori, è chiaro che il ragazzo che poi si stanca e reagisce, il suo allenatore cerca di tutelarlo. Se il quarto uomo avesse segnalato questo, forse ci sarebbe stata qualche ammonizione o anche espulsione in più".

21:07

Mazzarri: "Mancato solo il gol"

"Ci è mancato solo il gol, oggi meritavamo di vincere con due o tre gol di scarto anche rispetto a ciò che ha fatto il Monza e per altre cose di campo. Dobbiamo trovare serenità. Classifica? Non la guardo, io penso di partita in partita, il mio mestiere è far migliorare i giocatori. Ho elogiato i giocatori ma purtroppo pesano quei gol sbagliati".

21:06

Mazzarri: "Sembrava rugby"

"Abbiamo provato in settimana a piazzare Kvaratskhelia dietro Raspadori, allargando le mezzali e cercando di dare al georgiano maggiore ampiezza, per togliergli i raddoppi degli avversari perché Kvara ormai è martoriato, non lo fanno più giocare. Penso che ne beneficerà, se anche gli arbitri si accorgeranno di come lo trattano. Sembrava rugby".

21:04

Mazzarri sull'espulsione

"84 minuto: guardate il fallo su Kvara che era clamoroso. È la quinta partita che non si dice mai nulla, poi uno comincia a stancarsi. Guardiamo anche i motivi per cui mi sono arrabbiato e mi hanno espulso. È vero che abbiamo sbagliato 5-6 gol ma è anche vero che se gli si permette di fare tutto poi alla fine si paga. Se il Monza fosse rimasto in dieci e noi avessimo avuto attaccanti come Politano o Osimhen la storia sarebbe stata diversa".

21:03

Mazzarri furioso dopo Napoli-Monza

"Pochi gol? Intanto parliamo della partita, non voglio parlare dello scorso anno che nemmeno c'ero. Intanto facciamo vedere le immagini di oggi che abbiamo avuto 6 palle gol davanti al portiere e non è entrata la palla. È una provocazione continua, guardate cos'hanno fatto a Osimhen, come l'hanno tenuto per mezz'ora e non sono stati nemmeno ammoniti. In una partita dove c'è il Var e 20 telecamere non è possibile che Osimhen a palla lontana venga martoriato. Si capisce che non siamo lucidi, guardate l'occasione di Anguissa, un giocatore stratosferico che ha preso in pieno il portiere, Kvara uguale, lo stesso è successo a Gaetano. Devi guardare come gioca la squadra, come hanno tenuto Kvara per un quarto d'ora". Così Mazzarri ai microfoni di Dazn.

20:57

Palladino sul suo futuro

"Futuro a Napoli? Sono concentratissimo sul mio Monza, lo scorso anno ho dato la mia parola e Berlusconi e Galliani che sarei rimasto un'altra stagione e darò tutto me stesso per questi ragazzi, per continuare a crescere con loro".

20:55

"Pessina? Solo chi li calcia può sbagliare i rigori. Matteo ha sempre fatto gol, non deve pensare a questo. Sottolineo il lato positivo: il gruppo ha reagito bene e ha continato a giocare".

20:52

Palladino: "Felice di aver messo in difficoltà il Napoli"

"Ho scelto la formazione migliore contro il Napoli? Prima di tutto sono felice, i ragazzi meritavano una soddisfazione. Hanno fatto una grande settimana e i ragazzi ci tenevano a fare bene. Venire al Maradona e mettere in difficoltà il Napoli non è facile ma l'abbiamo fatto e ho avuto grandi risposte da tutti. Sono felice, abbiamo eguagliato i punti dell'anno scorso con una partita in meno". Così Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Napoli.

20:45

Napoli-Monza: i social si scatenano

20:30

Meret para il rigore a Pessina: l'episodio chiave del match

20:24

Mazzarri, la conferenza stampa dopo Napoli-Monza

Fischio finale al Maradona: tra Napoli e Monza finisce 0-0. Tra pochi minuti Walter Mazzarri commenterà il match in conferenza stampa.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli