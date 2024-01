Pagelle Napoli: Zielinski in ombra, Mazzocchi esordio shock

Napoli

Mazzarri (all.) 4 (In panchina Frustalupi)

Non è solo una questione di tattica e tecnica: il Napoli è senz’anima, senza riferimenti, senza gol da quattro partite. Nel secondo tempo prova anche a giocare la carta della difesa a tre, la sua, però Mazzocchi lo tradisce al volo. Una debacle continua: 7 punti in 7 partite, con 4 sconfitte, sono un ritmo da salvezza. Gollini 5,5 Prende tre gol, sì, ma salva la faccia. E anche la porta su Zapata al 19’ della ripresa. Non è impeccabile sul salto di Buongiorno, ma ha l’attenuante della solitudine del numero uno contro tutti.