Napoli, Mazzarri sorride: ritrova un titolare dopo oltre un mese

Il Napoli ritrova Natan . Il difensore brasiliano si è infortunato alla spalla in occasione della sfida contro la Roma del 23 dicembre, ma ora torna a disposizione di Mazzarri per la gara di domenica contro l'Hellas Verona. Questa mattina, infatti, Natan è tornato ad allenarsi in gruppo al pari di Anguissa , rientrato dalla Coppa d'Africa .

Napoli, riecco il difensore brasiliano: le ultime

Due rientri importanti per il Napoli. Meret e Olivera, invece, hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Dopo un mese e mezzo e sei partite saltate, dunque, Natan torna a disposizione di Mazzarri. Una pedina in più in difesa per il Napoli che, contro il Verona, può tornare al passato, con l'allenatore azzurro che ripensa al 4-3-3.