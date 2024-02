Napoli, Mazzarri torna al 4-3-3

NAPOLI - Neanche il tempo di ricominciare da tre che Mazzarri ha deciso di rifarsi in quattro: 4-3-3, scomparso nel deserto arabico e ricomparso ieri non lontano dalla sabbia del litorale di Castel Volturno. In allenamento: le prove di Walter verso la partita di domenica con il Verona. Subito, al volo, cogliendo l’aria nostalgica di uno spogliatoio, di una squadra che l’ha seguito e accompagnato da Riyad a Roma indossando cappello, sciarpa e giubbotto tecnico da freddo polare. Una mise da persone intelligenti, capaci di adattarsi all’emergenza delle assenze, ma anche un vestito che sta stretto al Napoli di Kvara e Politano, Di Lorenzo e Simeone, Anguissa e fino a prova contraria anche Zielinski. Il viaggio dall’Arabia Saudita all’Olimpico, dalla Supercoppa al campionato, s’è concluso così: un gol incassato in tre partite tra Fiorentina, Inter (da Lautaro) e Lazio; 3 reti realizzate (tutte alla Viola); un tiro nello specchio subito con la Lazio ma neanche uno scoccato verso la porta di Provedel. Il sintomo di un attacco intorpidito e di una fase offensiva troppo meno propositiva, pericolosa e produttiva da un po’ di tempo a questa parte: nelle 14 partite giocate con Mazzarri in panchina, il Napoli non ha segnato per ben 8 volte. Sei in campionato. Il simbolo? La faccia pulita del talento puro di Raspadori, Jack come il pirata dei Caraibi ma senza scorribande: l’ultima risale al 4 novembre (2023), con la Salernitana, nel derby d’andata all’Arechi. E ancora: nelle ultime cinque giornate di Serie A, i soli azzurri a fare centro sono stati Politano e Rrahmani, un difensore. Al minuto 96 del secondo round con la Salernitana: come dire, all’ultimo respiro, all’ultimo sospiro e all’ultima chance disperata.