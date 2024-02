Zielinski in campo contro il Milan? Arriva la notizia da Castel Volturno

Piotr Zielinski è reduce dall' affaticamento muscolare che gli ha impedito di essere in campo domenica scorsa contro l'Hellas Verona. Il Napoli è tornato oggi in campo e il centrocampista polacco ha svolto allenamento personalizzato in campo al pari di Merete Olivera.

Come sta il centrocampista del Napoli?

Zielinski, ad un passo dall'Inter come confermato anche dal padre che ha ritirato per lui il premio come miglior giocatore polacco nel 2023, vuole concludere nel migliore dei modi la sua avventura a Napoli. Spera di tornare in campo già domenica, novità nei prossimi giorni con la squadra che prepara la sfida al Milan, una sorta di derby con vista sul futuro per il centrocampista di Mazzarri.