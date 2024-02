Mazzarri cambia: Napoli a Milano con tre tenori in difesa

L’ultima tentazione di Mazzarri è cambiare. Ancora una volta: novanta minuti con la difesa a quattro (con il Verona) e ora la prospettiva di vivere i prossimi con quella a tre. A tre/cinque: la famosissima storia della fase difensiva da sviluppare con un 3-4-2-1 di partenza . È questo il vestito che Walter sta valutando di proporre per la sfilata di San Siro, per la partita contro il Milan , tappa fondamentale per la carriera del Napoli nella Champions che sarà: dentro Ostigard al fianco di Rrahmani e Juan Jesus e fuori un centrocampista, cioè Cajuste. Con Di Lorenzo più alto a destra e Mazzocchi a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Modello Riyad, Fiorentina e Inter per intenderci.

Napoli stile arabo

La settimana del Napoli, cominciata ieri dopo una giornata di relax totale, è nata sotto il segno di un progetto di metamorfosi che da oggi a sabato sarà affrontato ed eventualmente sviscerato. Modello Supercoppa, dicevamo: 3-4-2-1 stile Arabia, equilibrio ma non l’ermetismo declinato con la Lazio all’Olimpico, quando Mazzarri virò verso un 3-5-1-1 condizionato dall’emergenza estremizzata da tre squalifiche e sei assenti. Una situazione superata già contro l’Hellas sia per i rientri dei vecchi, sia per i volti nuovi disegnati dal mercato. Fermo restando il caso di Zielinski, domenica finito fuori ufficialmente per un affaticamento muscolare e ieri ancora alle prese con un programma personalizzato in campo insieme con Meret e Olivera. Gli ultimi due uomini alle prese con i residui dei rispettivi problemi fisici, candidati però al rientro molto presto. Magari proprio con il Milan: le indicazioni dei prossimi allenamenti saranno decisive.