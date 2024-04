Come sta Kvaratskhelia? Le novità nell'ultimo report allenamento Napoli

Antivigilia di Empoli- Napoli , gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. La squadra di Francesco Calzona ha svolto una seduta di allenamento mattutina e sono arrivate diverse novità, in particolare su Juan Jesus , Kvaratskhelia e Olivera .

Napoli, il report della seduta odierna

Questo, infatti, il report pubblicato dal club: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Terapie per Contini. Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo".

Le condizioni di Kvara e Juan Jesus

Sospiro di sollievo, dunque, per il georgiano: l'ex Lokomotiv Mosca non si era allenato nella giornata di giovedì a causa di una gastroenterite. Si rivede con i compagni anche Juan Jesus, che aveva saltato la gara contro il Frosinone a causa di un problema al nervo ischiatico.