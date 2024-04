Calzona dice tutto: "Tifavo Napoli già da bambino, il mio idolo era..."

Francesco Calzona è stato protagonista di un'intervista esclusiva su DAZN in cui ha ripercorso le tappe della sua esperienza da subentrante sulla panchina del Napoli: "La vittoria con la Juve è la soddisfazione principale. Far felici i tifosi, almeno per una sera è stato bello anche se a me interessavano i punti. Non scopro io la rivalità che c'è con la Juventus anche se da quando alleno il Napoli, amici juventini vengono a vedere il Napoli e tifano per il Napoli. Un amico tifoso juventino mi ha atteso a fine partita e piangeva dalla gioia per me".