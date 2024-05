Napoli, Gollini infortunato: niente Fiorentina

Vigilia di Fiorentina-Napoli . Francesco Calzona continua a preparare la partita in programma all'Artemio Franchi e dalla rifinitura non arrivano buone notizie per l'allenatore: Mario Rui, Osimhen e Zielinski ancora a parte, mentre Gollini non potrà essere convocato a causa di un infortunio.

Napoli, il report dell'allenamento odierno

Questa, infatti, la nota pubblicata dal club sulla seduta svolta in mattinata: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domani allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Mario Rui, Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Gollini non sarà convocato a causa di un affaticamento muscolare”.