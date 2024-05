La conferenza di De Laurentiis, il testo di niente

Pruriti, orticarie varie e giravolte sferiche nella città del golfo per l’annunciata conferenza stampa del presidente De Laurentiis in riva al mare di Posillipo, lontano da Castelvolturno in stato di sfratto (gli sfratti distinti dalle opinioni), nel caos totale di questi tempi azzurri, il caos teorizzato dallo statunitense Edward Norton Lorenz secondo il quale, se una farfalla batte le ali a Pechino, a Napoli si verifica una conferenza stampa di De Laurentiis, disastro decisamente minore del previsto terremoto in Texas.

Si tratterà della più stupefacente conferenza stampa del presidente azzurro con l’impiego di un grammofono a tromba con disco la Voce del Padrone e un telone sulle scalinate riservate ai giornalisti raffiguranti le tre famose scimmiette, non vedo, non parlo, non sento.

Tale precauzione presidenziale è dettata dall’esigenza di un silenzio assoluto mentre il presidente illustrerà le due note località del ritiro precampionato, il programma del Napoli futuro (Dimaro è un altro giorno) e i sacrifici necessari per la prossima stagione (Castel di Sangue).

Non sono ammessi sospiri, domande, singhiozzi, aliti con la chiusura totale delle Trombe d’Eustachio. Previsto il sequestro di microfoni e telefonini. Nessuna domanda sul nuovo allenatore e sulle Dolomiti del Brenta. Nessuno domanda sui nuovi acquisti e i torrenti Meladrio e Noce con apprezzamento tacito della Val di Sole. Sono vietati anche ammiccamenti e segni di diniego. Saranno premiati con un giro di pasta e fagioli i giornalisti più impassibili. Saranno presenti alcuni attori del cinema muto.

Ai giornalisti saranno vietati soggetto e predicato verbale e quelli che si mostreranno sull’orlo di una crisi di verbi verranno accompagnati in una stanza di compensazione. Non saranno ammessi uocchie c’arraggiunate. Il presidente vuole una platea immobile qual piuma senza vento. Non sono ammessi cartelli di protesta, tipo fatti non fummo per vivere come muti.

Il presidente userà un tono molto confidenziale, una tipica confidenza stampa, nel corso della quale il suo eloquio vorrà diffondere in platea la quiete dopo la tempesta di quest’anno, odo augelli far festa e la gallina tornata in su la via. Per evitare equivoci, in un clima anti-marzulliano, lo stesso presidente non si farà alcuna domanda per non dare alcuna risposta.

L’opposizione parla di clima autoritario sottolineando che il presidente parla sotto dittatura e ne denuncia il pensiero più unico che raro. De Laurentiis ribatterà che “non siamo in Russia”, ma è deciso a non farsi passare una Mosca per il naso.

L’entourage del presidente sottolinea il lato positivo della conferenza a una sola voce, la voce di Aurelio, che eviterebbe così ai giornalisti di fare le solite domande cretine. I giornalisti più esperti annunciano che si rivolgeranno al tribunale dell’Aja. Il presidente ha già commentato che can che all’Aja non morde. De Laurentiis sa il fatto suo e, nel travaglio di questi giorni, è un fatto quotidiano.

La conferenza stampa durerà due ore. Il presidente parlerà di nulla per non urtare le suscettibilità più sensibili. Per questo ha chiesto il nulla osta. L’ufficio stampa del Napoli ha preannunciato una sintesi ufficiale della conferenza che sarà inviata a giornali, radio e televisioni. L’ufficio stampa del Napoli suggerirà anche il titolo più adatto, il testo di niente, autorizzato dallo scrittore Enzo Striano.