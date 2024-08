Conte diretta conferenza prima di Napoli-Bologna: segui LIVE

Antonio Conte in conferenza stampa a due giorni da Napoli-Bologna. L'allenatore degli azzurri presenta la gara valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo la sconfitta all'esordio (3-0) al Bentegodi contro il Verona per Di Lorenzo e compagni, sta per scoccare l'ora del debutto stagionale in campionato al Maradona in programma domenica 25 agosto con calcio d'inizio alle 20:45. Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.