Telecronista inglese impazzisce al fischio finale di Napoli-Cagliari: la frase in dialetto scatena il web

La vittoria del Napoli non è stata esaltata soltanto in Italia. Anche all'estero, tanti addetti ai lavori hanno premiato in queste ore il lavoro di Antonio Conte, sottolineando i risultati ottenuti da Lukaku e compagni in Serie A. A far impazzire i social, però, è stato il noto telecronista inglese Patrick Kendrick, che al triplice fischio del "Maradona" è arrivato a parlare addirittura in dialetto napoletano, facendo riferimento all'iconico "amma fatica'" del manager azzurro.