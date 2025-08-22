Conte diretta, segui la conferenza stampa del tecnico del Napoli live

NAPOLI - Gli azzurri campioni d'Italia sono pronti per tornare in campo con lo Scudetto tricolore cucito sul petto. La squadra di Conte affronterà il Sassuolo nella prima giornata di campionato in trasferta al Mapei Stadium. Dalla probabile formazione all'infortunio di Lukaku sono diverse le tematiche calde in casa Napoli in questo momento. Antonio Conte avrà il compito di rispondere alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa di rito prima della sfida di Serie A. Recupera tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.
14:30
Sassuolo-Napoli: la probabile formazione di Conte
Dal ballottaggio tra i pali ai titolari in attacco: scopri quali potrebbero essere le scelte di Conte per la prima di campionato contro il Sassuolo.
14:25
Hojlund apre al Napoli, ma c'è il nodo ingaggio. Dovbyk è l’alternativa
Il Napoli studia diversi profili per sostituire Lukaku, out almeno per quattro mesi. L'infortunio del calciatore belga ha spinto gli azzurri a tornare sul mercato in cerca di una punta nonostante l'acquisto di Lorenzo Lucca.
14:15
Marianucci: "Grande soddisfazione essere al Napoli. Spero che Conte..."
Nella giornata di ieri anche il difensore arrivato dall'Empoli ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell'esordio. LEGGI LE SUE PAROLE
14:05
Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi. L'importante è..."
In attesa di scoprire cosa dirà in conferenza stampa, recupera le parole del tecnico azzurro a Sport Mediaset. SCOPRI COSA HA DETTO
14:00
Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming
Scopri tutto ciò che c'è da sapere per seguire in tempo reale le dichiarazioni del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida con il Sassuolo di Fabio Grosso. LEGGI L'ARTICOLO
SSC Napoli Training Center, Castel Volturno