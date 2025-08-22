Conte diretta, segui la conferenza stampa del tecnico del Napoli live

NAPOLI - Gli azzurri campioni d'Italia sono pronti per tornare in campo con lo Scudetto tricolore cucito sul petto. La squadra di Conte affronterà il Sassuolo nella prima giornata di campionato in trasferta al Mapei Stadium. Dalla probabile formazione all'infortunio di Lukaku sono diverse le tematiche calde in casa Napoli in questo momento. Antonio Conte avrà il compito di rispondere alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa di rito prima della sfida di Serie A. Recupera tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.