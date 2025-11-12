Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Napoli, allarme Anguissa: risentimento muscolare

Il centrocampista azzurro ha avuto un problema con la nazionale del Camerun: controlli medici nelle prossime ore
Fabio Tarantino
2 min
TagsAnguissanapoliLobotka
NAPOLI - Allarme Anguissa. Frank, al lavoro in Marocco con il Camerun in vista della sfida di domani contro il Congo nel playoff per la Coppa d’Africa, ha accusato un risentimento muscolare che dovrà essere valutato. Oltre a lui, sono dieci i giocatori del Napoli in nazionale. I primi a scendere in campo, ancora domani, saranno gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Politano contro la Moldova. Anche Elmas giocherà in amichevole domani contro la Lettonia. In attesa dello scontro diretto di martedì, probabilmente decisivo per il Mondiale, sabato la Danimarca di Hojlund sfiderà la Bielorussia e la Scozia di McTominay la Grecia.

Le due partite di Lobotka e Lang

Venerdì esordio per Lobotka in Slovacchia-Irlanda del Nord e Lang per Polonia-Olanda. Sempre sabato in campo Rrahmani in Slovenia-Kosovo. Domenica, oltre a Italia-Norvegia, la prima delle due amichevoli per Olivera con l’Uruguay contro il Messico. La seconda mercoledì contro gli Usa. Lunedì di nuovo di scena Lobo (Germania-Slovacchia) e Lang (Olanda-Lituania), martedì oltre a Scozia-Danimarca è in programma anche il secondo impegno di Rrahmani (con la Svizzera) e quello di Elmas in Galles-Macedoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

