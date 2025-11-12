Napoli, allarme Anguissa: risentimento muscolare

NAPOLI - Allarme Anguissa. Frank, al lavoro in Marocco con il Camerun in vista della sfida di domani contro il Congo nel playoff per la Coppa d’Africa, ha accusato un risentimento muscolare che dovrà essere valutato. Oltre a lui, sono dieci i giocatori del Napoli in nazionale. I primi a scendere in campo, ancora domani, saranno gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Politano contro la Moldova. Anche Elmas giocherà in amichevole domani contro la Lettonia. In attesa dello scontro diretto di martedì, probabilmente decisivo per il Mondiale, sabato la Danimarca di Hojlund sfiderà la Bielorussia e la Scozia di McTominay la Grecia.