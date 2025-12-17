Conte diretta prima di Napoli-Milan di Supercoppa: segui la conferenza stampa LIVE
Giornata di vigilia per il Napoli di Antonio Conte, impegnato domani a Riyadh contro il Milan di Massimiliano Allegri, in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana. Si affrontano i campioni d'Italia in carica e la finalista dell'ultima edizione della Coppa Italia. Segui in diretta la conferenza stampa del tecnico dei partenopei, accompagnato dal capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
13:44
Napoli-Milan la prima semifinale
La prima semifinale della Supercoppa Italiana sarà tra il Napoli campione d'Italia in carica e il Milan, che ha perso la finale dell'ultima Coppa Italia.
13:31
Napoli, a breve la conferenza stampa di Conte e Di Lorenzo
Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo si preparano a presentare la prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana: conferenza stampa in programma oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 14 (italiane) a Riyad.