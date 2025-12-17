Conte diretta prima di Napoli-Milan di Supercoppa: segui la conferenza stampa LIVE

Giornata di vigilia per il Napoli di Antonio Conte, impegnato domani a Riyadh contro il Milan di Massimiliano Allegri, in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana . Si affrontano i campioni d'Italia in carica e la finalista dell'ultima edizione della Coppa Italia. Segui in diretta la conferenza stampa del tecnico dei partenopei, accompagnato dal capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:44

Napoli-Milan la prima semifinale

La prima semifinale della Supercoppa Italiana sarà tra il Napoli campione d'Italia in carica e il Milan, che ha perso la finale dell'ultima Coppa Italia.

13:31

Napoli, a breve la conferenza stampa di Conte e Di Lorenzo

Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo si preparano a presentare la prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana: conferenza stampa in programma oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 14 (italiane) a Riyad.

Riyadh