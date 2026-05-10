Napoli, McTominay punta un traguardo tagliato da Hamsik negli ultimi 90 anni

Provaci ancora, Scott. Un gol appena, soltanto un passo, e poi affiancherà Marek Hamsik in una classifica molto speciale: ora è a quota 9 in campionato e alle porte del centenario può diventare il secondo centrocampista a raggiungere la doppia cifra in Serie A in due diverse stagioni con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni. In un solo concetto: McTominay potrebbe non soltanto sedere al fianco di una leggenda azzurra, il leader di presenze all time con 520 partite giocate in tutte le competizioni dall’estate 2007 a febbraio 2019, ma anche accreditarsi come uno degli alfieri del centrocampo più incisivi nella storia del club . E poi, da un punto di vista strettamente personale, al prossimo gol scriverà il nuovo primato realizzativo stagionale tra campionato e coppe. Per il momento ha fatto 13, lo stesso risultato di un anno fa senza la Champions . Un regno in cui, con 4 reti, ha dominato da capocannoniere della squadra.

Nove gol in campionato, quattro in Champions per McTominay

McTominay non smette di stupire: miglior giocatore del campionato del quarto scudetto, il primo in Italia dopo nove stagioni in Premier con il Manchester United, e ora pronto a incastrare nel mosaico un altro tassello importante. Magari già domani al Maradona contro il Bologna, nei giorni della grande caccia all’Europa d’élite: al Napoli mancano tre punti per l’aritmetica certezza di tornare a giocare subito in Champions e con una vittoria il discorso sarebbe chiuso e certificato. Scott, dicevamo, è stato il miglior realizzatore della squadra nel breve percorso dell’ultima edizione: un poker collezionato tra Psv (doppietta), Qarabag e Copenaghen. Mentre 9 sono i gol segnati in campionato in 30 apparizioni. Niente male. Ma il peso specifico del prossimo potrebbe essere enorme sia per il gruppo, sia per i numeri della sua carriera.

McTominay può raggiungere Hamsik e conquistare un record individuale

LUI E MAREK. Il primo obiettivo è ovviamente il pass internazionale, e tra l’altro vincendo ancora la squadra di Conte consoliderebbe il secondo posto a due giornate dalla fine (il Milan, terzo a -3, giocherà oggi con l’Atalanta). Il secondo, invece, è entrare in un circolo estremamente esclusivo che finora conta un solo socio: Hamsik. L’unico centrocampista ad essere andato in doppia cifra in almeno due campionati diversi con il Napoli. Quattro volte, per amor di precisione: nel 2009-2010 e nel 2016-2017 con 12 reti, e nel 2010-2011 e nel 2012-2013 con 11. McT ha segnato 12 gol in A nella stagione precedente e ora viaggia spedito verso il traguardo: tra Bologna, Pisa e Udinese proverà l’impresa di superare quota 9. Una missione ancor più romantica e prestigiosa considerando che il club sta per compiere cento anni e lui non è mai andato oltre le 13 reti in carriera. Sarebbe un record individuale.

In attesa il nuovo contratto

Dopo aver firmato tutti questi traguardi, poi, McTominay dovrà firmare anche il nuovo contratto: la scadenza attuale è il 30 giugno 2028, mentre la prospettiva è prolungare fino al 2030. Con o senza opzione ulteriore, si vedrà. Il futuro è dietro l’angolo, magari dista appena ventiquattro ore, ma a prescindere da ciò che sarà domani in campo esiste una certezza quasi inconfutabile: McT sarà una delle colonne del Napoli che verrà. Un punto luce in mezzo alle ombre degli ultimi dubbi sostanziali di una stagione ormai pronta ai titoli di coda.