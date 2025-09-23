Napoli-Pisa, Corrado: "L'arbitro non ci ha danneggiato"

Le decisioni arbitrali sono state al centro della vittoria del Napoli contro il Pisa nel posticipo della quarta giornata di Serie A. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento un rigore non assegnato ai nerazzurri in seguito a un contatto tra De Bruyne e Leris. Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Napoli Network, ha espresso la propria posizione: "Per abitudine non parlo di arbitri : è una politica societaria. Se mettessimo in discussione gli arbitri perderemmo energie. Possiamo ridurre errori e migliorare nelle prestazioni, agli arbitri ci pensa Rocchi. Il consulto è stato lungo, le chiavi di lettura sono tante: sono storie che si ripetono sempre e attaccarsi all’arbitro equivarrebbe a trovare una scusa per la sconfitta. E noi non vogliamo questo. Sarebbe servita un po’ di fortuna, noi non l’abbiamo trovata".

"Gli arbitri non condizionano un campionato"

Oltre a quell'episodio, dubbio anche il colpo di Di Lorenzo su Akinsanmiro, sempre nel primo tempo: "Forse il Var avrebbe potuto aiutare l’arbitro in campo. Gli episodi ci sono. Il gol del Napoli è stato annullato per neanche dieci centimetri: ormai ci vogliono gli ingegneri per il fuorigioco". Detto ciò, Corrado precisa: "Gli arbitri non condizionano mai un campionato, magari possono condizionare qualche partita. Noi possiamo migliorare le prestazioni, non credo che nessuno sia venuto a Napoli per danneggiare il Pisa”. Corrado è tornato poi a parlare di calciomercato, raccontando un aneddoto su Zerbin, vicino al Pisa prima del trasferimento alla Cremonese: "E' un giocatore che era nei nostri progetti perché fa molto bene il quinto di centrocampo. Poteva essere considerato, lo abbiamo valutato, ma poi alla fine abbiamo avuto la certezza dei recuperi di Leris ed Esteves. Poi è venuta fuori l’opportunità Stengs e abbiamo fatto altre scelte. Zerbin comunque è un giocatore molto forte”.

