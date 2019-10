Zaniolo, un gol per Capello. All'Olimpico anche i genitori, poi il post sui social

ROMA - La madre di Zaniolo aveva risposto alle critiche di Capello (leggi qui) con un post sui social, il trequartista ha invece risposto in campo con un gol e un'esultanza molto particolare. Il ventenne giallorosso dopo il gol del vantaggio contro il Borussia Moenchengladbach ha festeggiato tappandosi le orecchie, proprio per non sentire le tante critiche ricevute nell'ultimo periodo, prima per gli atteggiamenti in Nazionale, poi per le sue prestazioni con la Roma.

Zaniolo risponde a Capello? Gol ed esultanza polemica

Presenti all'Olimpico anche i genitori di Zaniolo. Sia Igor che Francesca Costa hanno festeggiato il gol in maniera plateale, ricevendoi poi i complimenti dai tifosi che li hanno riconosciuti. Poi la signora Zaniolo ha postato sui propri social una foto dell'esultanza del figlio. Un messaggio forte e chiaro destinato ai critici di Nicolò.

