Roma, Fonseca: "Maresca? È tutto passato". E sullo sfogo di Pellegrini...

Squalifica per una giornata in Serie A e multa da 10 mila euro, questo ha deciso il Giudice Sportivo per Fonseca dopo le proteste accese verso l'arbitro Maresca e l'espulsione durante Roma-Sassuolo. Il tecnico giallorosso non è voluto però tornare sull'argomento e si è proiettato solo alla sfida di Europa League contro il CSKA Sofia: "È tutto passato, adesso sono concentrato solo sulla partita" ha detto a Sky Sport.