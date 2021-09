ROMA - La Roma tira un sospiro di sollievo. Niente squalifica per Nicolò Zaniolo per il gesto fatto alla fine del derby di domenica scorsa. Il Giudice Sportivo ha infatti imposto "solo" una multa da diecimila euro per aver “rivolto ai sostenutori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. Il giocatore potrà essere quindi a disposizione di Mourinho per la prossima gara di campionato contro l’Empoli.