Lazio, Anna Falchi e il video su Zaniolo: “Cosa goliardica…”

ROMA - Il video del gestaccio di Nicolò Zaniolo rivolto ai tifosi della Lazio, a fine derby, è partito dal telefono di Anna Falchi. La tifosa della Lazio ha pubblicato il filmato appena fatto dalla nipotina ed è diventato subito virale. Anna, su Instagram, ha poi spiegato: “Il video post-derby che sta scatenando tante polemiche non voleva danneggiare nessuno. Il mio intento era goliardico. La mia nipotina, romanista, voleva immortalare il suo idolo Zaniolo e per caso ha “colto l’attimo”. Facciamoci tutti una risata e… Forza Lazio”. Il caso ora è nelle mani della procura federale e del giudice sportivo. Si attendono eventuali sanzioni per il giocatore della Roma. Il club comunque si starebbe già attrezzando per un eventuale ricorso, che insisterebbe sulle reiterate provocazioni subite dal giocatore durante il match.