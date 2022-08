Roma-Wijnaldum, ci siamo: chiusura in giornata e sbarco nella capitale

ROMA - L'affare si è finalmente sbloccato nella notte, Gini Wijnaldum sarà presto un giocatore della Roma. Anzi, prestissimo. Perché già oggi arriverà la fumata bianca sulla trattativa che negli ultimi giorni si è allungata per le complicazioni legate ai bonus percepiti dal giocatore nel precedente contratto con il Psg. Tutto risolto, questa mattina si definiranno gli ultimi dettagli e arriverà lo scambio di documenti che darà il via libera al giocatore di prendere il volo privato e sbarcare nella capitale. Probabilmente intorno alle 15.30 , per poi sostenere le visite mediche di idoneità sportiva e poi da domani cominciare la sua nuova avventura con Mourinho.

Roma, sbarca Wijnaldum: il 7 agosto la presentazione ai tifosi

Il trasferimento sarà in prestito con diritto di riscatto a favore della Roma vincolato alle presenze e alla qualificazione in Champions: nel caso di acquisto definitivo, Wijnaldum si legherebbe al club giallorosso fino al 2025 con uno stipendio di circa 4,5 milioni più i bonus, agevolati dal decreto crescita. Adesso è davvero tutto pronto per l'arrivo del centrocampista tanto voluto dallo Special One: il 7 agosto contro lo Shakhtar la presentazione ai tifosi.