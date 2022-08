Matic si è già preso la Roma: subito titolare con la Salernitana

ROMA - Una serata perfetta per la Roma, tra presentazione della squadra e la cinquina rifilata allo Shakhtar. I 65mila tifosi dell'Olimpico hanno applaudito la nuova rosa di Mourinho, celebrando gli eroi di Tirana e festeggiando i nuovi acquisti. L’ovazione per Dybala e Wijnaldum, i fiori all'occhiello della campagna estiva, ma anche i grandi applausi per Nemanja Matic, leader dello spogliatoio e già certezza della squadra di Mourinho. È bastato poco al centrocampista per far vedere anche le sue qualità in campo. Già nelle prime amichevoli ha mostrato le sue caratteristiche e la sua possanza fisica, evidenziando una difesa del pallone importante, un senso della posizione perfetto per coprire il reparto arretrato ma anche supportare la fascia. Nessuna novità, qualità già viste in tutte le sue esperienze in Premier League, e motivo per cui Mou ha spinto per averlo dopo l’addio di Mkhitaryan.

Matic, le qualità Nella sfida di domenica contro lo Shakhtar ha proposto il suo repertorio, strappando gli applausi dei romanisti anche per la sua padronanza del pallone. Visione di gioco, verticalizzazioni e quella fisicità utile anche ad aiutare i reparti. Insomma, una prestazione importante e che i tifosi non vedono l'ora di rivedere anche nelle partite ufficiali. «Sono molto felice per aver giocato in questo stadio davanti ai nuovi tifosi - ha dichiarato a fine partita - Siamo felici per la vittoria e ho ammirato la passione dei romanisti. Stiamo lavorando molto bene tutti i giorni, la squadra è pronta per l’esordio contro la Salernitana. Ci aspettiamo una gara difficile ma questa è una Roma forte e arriveremo preparati per vincere la prima». Roma, Wijnaldum corre per recuperare: quando potrà essere titolare

Roma, l’italiano e la forma Oltre ai contenuti, bisogna sottolineare che l’intervista del serbo rilasciata dopo la partita è stata quasi interamente in italiano: in poco più di un mese Matic ha avuto la pazienza di studiare la lingua insieme al traduttore della Roma per potersi immergere totalmente nella sua nuova avventura. Dettagli importanti di un giocatore intelligente e che in ogni sua esperienza ha sempre curato ogni particolare. Come la condizione atletica. Dopo l’addio al Manchester United, Matic ha prima trascorso dieci giorni in vacanza in Turchia insieme alla famiglia, poi ha deciso di allenarsi intensamente nella sua villa a Ub, città della Serbia, per farsi trovare pronto per la sua nuova avventura: un lavoro importante insieme al suo preparatore atletico tra sedute in palestra, piscina e campo. Lavoro atletico ma anche una corretta alimentazione che ha sempre seguito durante la sua carriera ad alti livelli. Grazie Roma, le nuove parole chiave dello Shakhtar