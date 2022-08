Dybala, esultanza social. E gioiscono anche gli juventini

ROMA - È festa grande a Roma. I giallorossi battono 3-0 il Monza e per una notte volano da soli in vetta alla classifica di Serie A . Prima vittoria larga per la squadra di Mourinho che, dopo il doppio 1-0 contro Salernitana e Cremonese e il pareggio per 1-1 a Torino contro la Juve, supera i brianzoli grazie alla doppietta di Dybala nel primo tempo e al tris firmato da Ibanez nella ripresa. L'uomo copertina è certamente la Joya, autore dei primi gol ufficiali in maglia giallorossa. L'argentino fa anche 100 in Serie A, un traguardo importante festeggiato nel migliore dei modi sui social. L'ex Juve al triplice fischio ha ripostato su Instagram le stories di Zaniolo, della stessa Roma e di Celik, poi ha condiviso la rete dell'1-0: una cavalcata conclusa con un sinistro micidiale, un saggio di tutta la potenza del numero 21.

Dybala, che festa sui social dopo la doppietta al Monza

"Che emozione segnare in questo stadio. Super felice per la mia prima doppietta con la maglia giallorossa! 3 Punti, prima Dybala Mask a Roma e 100 gol in Serie A", scrive Paulo su Instagram, corredando il messaggio con un cuore giallo e uno rosso. In tantissimi hanno commentato il post di Dybala: i compagni di squadra Tammy Abraham e Chris Smalling, il Papu Gomez e il campione olimpico Marcell Jacobs "in fiamme". Esultano anche gli juventini Patrice Evra - in bianconero dal 2014 al 2017 -, che posta alcuni cuori come l'attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti, e l'influencer tifosissimo della Vecchia Signora Khaby Lame che, come Lorenzo Pellegrini, mostra i muscoli. Poi ci sono i tifosi, già tutti pazzi per la Joya.

