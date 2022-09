Pellegrini torna al centro della Roma

Pellegrini polivalente

Lo Special One lo considera un giocatore fondamentale per la sua Roma. La scorsa settimana ha ribadito un concetto espresso appena arrivato a Roma: di Pellegrini ne vorrebbe tre, perché Lorenzo è un giocatore che sa fare tutto. Con l’arrivo di Dybala l’allenatore ha pensato a una Roma diversa da quella dello scorso anno. Nella passata stagione è stato il giallorosso più prolifico dopo Abraham, ma anche da centrale in mezzo al campo, con un altro centrocampista più dedito a proteggere la difesa, Lorenzo potrà sfruttare i suoi inserimenti e le qualità sotto porta. Il capitano sa giocare benissimo in quel ruolo, lo ha ricoperto spesso in passato, anche nei suoi primi passi in serie A. A lui piace vedere la porta, ma quello che conta è il bene della Roma, è l’orgoglio di vestire la maglia giallorossa con la fascia di capitano al braccio. Pellegrini nella nuova posizione parte più dietro, ma ha molto più spazio di manovra e può continuare a sfruttare l’intesa che ha trovato con Dybala. I due giocatori più talentuosi della Roma sono in sintonia e stanno diventando amici. Hanno già dimostrato che non solo possono convivere, ma sono fondamentali nella costruzione della manovra offensiva della squadra. In una posizione più arretrata Pellegrini può sfruttare la sua qualità nell’ultimo passaggio e sa essere un giocatore a tutto campo perché ha una grande facilità nella corsa ed è uno dei giallorossi che copre più chilometri in ogni partita. Giocare più lontano dalla porta non è una limitazione, ma gli permette di impostare meglio l’azione.

La mossa a sorpresa di Mourinho che sorprende Gasperini