Dybala e il Mondiale: l'Argentina ha preso una decisione 

I tempi di recupero dall’infortunio rimediato da Paulo Dybala nel match casalingo della Roma contro il Lecce (vinto 2-1 dai giallorossi proprio grazie a un rigore dell'argentino) sono ancora incerti. Nonostante José Mourinho abbia dichiarato che “è molto difficile che torni prima del 2023”, secondo La Nación la Joya dovrebbe comparire nella pre-list dei convocati del ct Scaloni in vista del Mondiale in Qatar, dove l’Argentina farà il suo esordio domenica 22 novembre contro l’Arabia Saudita. Dunque, a meno che la prossima risonanza magnetica non mostri una diagnosi peggiore di quella pronosticata, Dybala non rischierebbe l’esclusione preventiva dai primi 35 convocati. In ogni caso, resterebbe più complessa una conferma nella successiva selezione Albiceleste del 14 novembre, dove è previsto un taglio di nove giocatori.