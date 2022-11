Sassuolo-Roma diretta 0-0: neroverdi in pressing

La Roma vuole dimenticare la sconfitta nel derby e centrare la quinta vittoria consecutiva in trasferta. La squadra di José Mourinho se la vedrà al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi nella penultima gara di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

18:33 3' - Spinge il Sassuolo, primo tiro in porta La squadra di Dionisi all'attacco e in pressing sulla Roma. Arriva il primo tiro in porta, quasi un cross sbagliato, di Laurentiè bloccato da Rui Patricio. 18:30 0' - Comincia il match Via alla partita tra Sassuolo e Roma. Calcio d'inizio alla Roma, oggi in maglia bianca e pantaloncini bianchi. 18:15 Tiago Pinto: "Dimostriamo che siamo incazzati" Le parole del general manager giallorosso a pochi minuti da Sassuolo-Roma LEGGI TUTTO 18:00 Abraham saluta i tifosi In panchina in Sassuolo-Roma, Tammy Abraham non ha comunque perso il sorriso e prima del riscaldamento il centravanti è andato da alcuni tifosi della Roma per salutarli. 17:40 Sassuolo, la formazione ufficiale Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Traore 17:35 Roma, la formazione ufficiale: gioca Shomurodov Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato; Zaniolo, Shomurodov 17:30 Sassuolo, sopresa Berardi Sorpresa di Dionisi per la sfida contro la Roma: il tecnico ha infatti convocato Domenico Berardi per la sfida che comincerà tra un'ora. 17:15 Sassuolo-Roma, le probabili formazioni SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Traore

All: Dionisi

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Henrique, Harroui, Obiang, Alvarez, Ceide, Antiste, D’Andrea. ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Matic, El Shaarawy; Volpato; Zaniolo, Belotti

All: Mourinho

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Tripi, Karsdorp, Zalewski, Bove, Tahirovic, Cristante, Shomudorov, Abraham.

17:00 Frattesi, il grande ex Dalla malinconia estiva alla stagione con il Sassuolo. Davide Frattesi era vicino a vestire la maglia della Roma ma qualcosa è andato storto LEGGI TUTTO 16:45 Belotti vede il Sassuolo Andrea Belotti ha realizzato nove gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessuna squadra finora ha fatto meglio (nove anche contro la Sampdoria); l’attaccante della Roma ha partecipato a 10 marcature (sette reti, tre assist) nelle ultime otto sfide contro i neroverdi nella competizione.