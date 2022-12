Mourinho esalta la Roma, la frase che carica i tifosi

Mourinho sulle tre amichevoli della Roma

Mourinho ha ritrovato la sua Roma dopo i 13 giorni di stop concessi: "Non è mai facile ritornare e allenarsi subito come vogliamo noi, come è la nostra filosofia: con intensità e livelli di concentrazione altissimi. Sono molto contento con la risposta in questi tre giorni". Poi sulle tre amichevoli: "L'obiettivo è giocare e lì ci sono tante squadre per farlo, anche se non è facile trovare quelle ideali. Volevamo qualcuno a un livello superiore del nostro e il Cadice non si è fermato mai e inoltre ha giocato contro squadre importanti come Manchester United e Wolverhampton. Hanno l'intensità di chi non si è fermato. Poi la squadra portoghese (Casa Pialunedì) è quinta in campionato e fino a due giorni fa erano in competizione perché hanno giocato in Coppa di Lega nella fase a gironi. Infine la squadra olandese (RKC Waalwijk) perche riprende il campionato prima di noi".

Mourinho, la ripartenza è special

La carica di Mou sugli allenamenti

Sui ritmi per la preparazione: "Dopo tre giorni di allenamento cercherò di non far giocare i calciatori più di 45-60 minuti nella prima anche se purtroppo non ne abbiamo 22 e qualcuno dovrà farne di più. In questo momento più dei risultati conta allenarsi bene e recuperare intensità". Infine sul Mondiale in Qatar: "Nessun aveva mai vissuto un Mondiale in inverno nel calcio. Per tutti è la prima volta. Come club e staff abbiamo cercato di affrontare questa situazine in maniera professonale e studiando un piano che ci consenta di arrivare pronti alla ripresa il 4 gennaio. La decisione del club di andare in Giappone per motivi commerciali e di immagine è stata presa con il mio accordo. Poi abbiamo fatto una piccola pausa anche perché al Mondiale avevamo solo 4 giocatori e sapevamo che qualcuno sarebbe tornato. Ora torneranno Vina, Zalewsi e Mario Rui e in Qatar resta solo Paulo. Adesso è il momento di lavorare forte e utilizzare le partite non per il risultato ma per proseguire nel piano di allenamento. Poi una piccola sosta 23-24-25 e riprendere forte il 26 fino al 4 gennaio, quando si giocherà per i punti. E quando si gioca per i punti l'obiettivo sono solo i punti".