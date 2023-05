Mourinho, Ancelotti e l'emozione dei grandi vecchi che non mollano mai

Quando, a Dazn, gli chiedono di Stankovic, Xabi Alonso o Thiago Motta, tutti suoi allievi che ora fanno gli allenatori, José Mourinho si emoziona. Parla del tempo che passa, di loro che crescono, così come i suoi figli, e di lui che invecchia. Ma che, al tempo stesso, ha ancora voglia di stare lì, in prima fila, in tuta, ad allenare. A sorridere beffardo con Orsato, a polemizzare con Dazn quando, neanche il tempo di arrivare, chiede se il fallo di Palomino su Dybala è stato fatto vedere come quello di oggi di Camara. Non solo lui: Mou dice che anche il suo amico Ancelotti è così e non è un nome a caso. Perché Carlo mercoledì e José giovedì si giocano, ancora una volta, la possibilità di centrare l'ennesima finale di una carriera, comunque vada, straordinaria.