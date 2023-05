Roma in finale di Europa League se: i risultati utili contro il Bayer

LEVERKUSEN - Questa sera alla BayArena si deciderà chi andrà in finale di Europa League tra i padroni di casa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e la Roma di Mourinho . All'andata all'Olimpico i giallorossi si sono imposti di misura 1-0 con la rete decisiva messa a segno da Bove . Vediamo nel dettaglio tutti i risultati utili alla Roma per passare il turno contro il Bayer Leverkusen e approdare in finale a Budapest il prossimo 31 maggio.

La Roma in finale di Europa League? Ecco cosa serve per passare il turno contro il Bayer

La preziosa vittoria all'andata tra le mura amiche è un vantaggio prezioso da difendere per la Roma. Per passare il turno contro il Bayer Leverkusen e approdare in finale, i giallorossi di Mourinho potranno pareggiare con qualsiasi risultato, vincere con qualsiasi risultato oppure perdere di misura nei tempi regolamentari e supplementari per poi giocarsi tutto ai calci di rigore. Viceversa, la Roma sarebbe eliminata se dovesse arrivare alla BayArena un ko con due o più gol di scarto o un ko di misura ai tempi regolamentari e supplementari e, infine, ai rigori. Ricordiamo che dalla stagione 2021/2022 non vale pià la regola dei gol in trasferta. Dunque, a parità di reti tra andata e ritorno, si andrà direttamente ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.