Mourinho svela le amichevoli estive della Roma in un video: i nomi delle avversarie

La lavagna delle partite della Roma

Boreale, Latina, Braga, Farense, Tolosa: questi i nomi dei club che si leggono nella lavagna appesa al muro, durante la riunione tecnica a Trigoria con tutto lo staff di Mourinho presente. Ad aprire le danze sarà il match contro il Boreale in programma sabato 15 luglio, alle ore 10.30, su Campo Testaccio. Mentre per il terzo anno di fila, i giallorossi svolgeranno una parte della preparazione estiva in Algarve, dove mercoledì 26 luglio affronteranno il Braga in amichevole (alle 21 in Italia) all'Estadio Municipal di Albufeira. Infine la Roma volerà in Francia dove domenica 6 agosto se la vedrà con il Tolosa, fresco vincitore della Coppa di Francia, allo Stadium Municipal alle 19.30.

Mourinho torna a incrociare le gambe

La posizione della gambe incrociate di Mou ha poi scatenato i tifosi sui social. C'è qualcuno infatti che ipotizza in questo gesto, con la combo dei piedi in primo piano, un ritorno a un messaggio in codice, a cui il tecnico non è nuovo: già in passato infatti lo aveva utilizzato per mandare dei messaggi alle società. E con l'impazzare della sessione estiva di calciomercato, potrebbe essere un chiaro riferimento alle trattative in entrata della Roma. Sarà davvero un messaggio rivolto al presidente Friedkin per porre l'attenzione su questa lunga attesa dei rinforzi richiesti?