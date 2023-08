Mourinho manda fuori Aouar e lascia la Roma in 10: il motivo

TIRANA (ALBANIA) - A corto di uomini in vista del debutto in campionato contro la Salernitana all'Olimpico, mentre Tiago Pinto lavora per consegnargli presto dei rinforzi per la mediana ( Paredes e Sanches del Psg ) e l'attacco ( Zapata dell'Atalanta ), José Mourinho non vuole correre il rischio di perdere pedine preziose a pochi giorni dalla sfida con i campani.

Mourinho, il motivo dell'uscita di Aouar

Ecco il motivo che ha spinto lo 'Special One' a rendersi protagonista di una scelta sorprendente a Tirana, dove la Roma ha battuto 2-1 in amichevole gli albanesi del Partizani. A poco più di dieci minuti dalla fine della partita (con i suoi in quel momento avanti 2-0), il tecnico ha infatti richiamato in panchina Aouar che era stato tartassato di falli così come Belotti, Spinazzola e Celik. Cosa c'è di strano? Che al suo posto non è entrato nessuno: Mourinho, non avendo più cambi a disposizione, ha infatti preferito lasciare la Roma in dieci piuttosto che rischiare di perdere per un infortunio il centrocampista ex Lione.