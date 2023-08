Roma, ecco la doppia operazione: quando si può chiudere per Sanches e Paredes

Roma su Paredes e Sanches: la trattativa con il Psg

Due gli arrivi previsti per la mediana giallorossa, entrambi dal Psg: Leandro Paredes e Renato Sanches, che non sono stati convocati per il debutto dei parigini in Ligue 1 contro il Lorient. L'argentino campione del mondo, già alla Roma nelle stagioni 2014-15 e 2016-17 (54 le presenze totali con 4 gol e 2 assist), è l'erede designato di Matic e spinge per tornare a Trigoria, dove nel frattempo è rimasto a lavorare Tiago Pinto (che non ha seguito la squadra a Tirana per l'amichevole con il Partizani). Paredes spera di tornare alla Roma che vuole prenderlo con il portoghese Sanches, da tempo nel mirino dei giallorossi che contano di chiudere la doppia operazione con il Psg all'inizio della prossima settimana.