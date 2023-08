Il Siviglia perde la Supercoppa Europea: la reazione social dei tifosi della Roma

Il successo in Supercoppa Europea del Manchester City è valso a Guardiola l'ennesimo record . Il tecnico catalano è riuscito a prevalere sul Siviglia ai rigori dopo una sfida caratterizzata da un'altalena di emozioni. Per gli spagnoli ha sbloccato il match En Nesyri mentre i Citizens hanno pareggiato nella ripresa grazie alla rete del giovane Palmer . Sono stati necessari i tiri dal dischetto per decretare il vincitore, gli stessi che a Budapest, nella finale di Europa League, hanno permesso agli andalusi di conquistare il titolo ai danni della Roma e i tifosi giallorossi non hanno perso occasione di ricordarlo...

Roma, la reazione dei tifosi alla sconfitta del Siviglia

Le emozioni, le gioie momentanee e i dolori di Budapest sono ancora vivi nella mente e nel cuore dei tifosi della Roma. L'arbitraggio Taylor nella finale di Europa League è stato oggetto di discussione, così come la lotteria dei rigori che ha visto prevalere il Siviglia ai danni del club giallorosso. A distanza di mesi, dopo la vittoria del Manchester City in Supercoppa Europea, i sostenitori romanisti non hanno fatto a meno di ricordare che "chi di rigore ferisce, di rigore perisce" e si sono scatenati sui social con ironie e commenti. Si va infatti dal "No Taylor no party" al "Questo si chiama karma", ma non solo...