Il nuovo e incredibile record di Guardiola: in Europa domina sempre di più

ATENE (Grecia) - L’ultimo successo nella finale della Supercoppa Europea incorona ancora una volta Pep Guardiola . Il tecnico catalano ha conquistato il suo 36º titolo in panchina. L’allenatore del Manchester City finora ha conquistato sette coppe europee, una in meno di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che ha vinto quattro Champions League e quattro Supercoppe Europee.

Il record di Guardiola

Pep Guardiola conquistando ad Atene l’ennesima Supercoppa Europea ha stabilito un nuovo record; è diventato il primo allenatore a vincere il trofeo con tre squadre diverse: Barça, Bayern e City.

I trionfi di Pep Guardiola

Con il Barcellona l’allenatore ha vinto quattordici titoli: tre campionati, due Champions League, due Coppe del Re, tre Supercoppe spagnole, due Supercoppe europee e due Mondiali per club. Alla guida del Bayern Monaco ha conquistato sette trofei: tre Bundesliga, un Mondiale per club, due Coppe e una Supercoppa Europea. In Inghilterra, con il Manchester City, ha arricchito il suo palmares con altri quindici trionfi vincendo quattro successi in Premier League, due Coppe d’inghilterra, quattro Coppe di Lega, tre Supercoppe inglesi, una Champions League e una Supercoppa europea. Il successo contro il Siviglia conferma le qualità del tecnico del Manchester City che nella passata stagione ha conquistato un esaltante Triplete.