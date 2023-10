Da Felix a D'Alessio: i dieci "bambini" che Mourinho ha fatto esordire nella Roma

ROMA - L'ultimo, in ordine temporale, si chiama Francesco D'Alessio. Il centrocampista diciannovenne, entrato al 32' del secondo tempo di Roma-Servette, è il decimo "bambino" fatto esordire da José Mourinho nei suoi primi 28 mesi sulla panchina giallorossa. Senza contare Edoardo Bove, Nicola Zalewski e in parte Ebrima Darboe, ufficialmente lanciati da Paulo Fonseca nel finale della stagione 2020/21 ma cresciuti con lo Special One ("Lasciatemi fare un po' lo scemo: quando sono arrivato qui Bove stava per andare in prestito in Serie C", ha sottolineato il tecnico nella conferenza di due giorni fa), il grande lavoro di Mourinho sui giovani romanisti è innegabile.