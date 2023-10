Papu Gomez positivo, lo striscione all'Olimpico è uno sfottò: "Addio..."

Vince ancora alla Roma che in un Olimpico ancora una volta sold out si impone sul Monza grazie alla rete di El Shaarawy che ha regalato ai giallorossi tre punti importantissimi in una gara non senza difficoltà nonostante l'inferiorità numerica della squadra di Palladino per l'espulsione di D'Ambrosio al 41' del primo tempo.

Roma, lo strisicone per il Papu Gomez Una settimana difficile per il Monza travolto dalla notizia della positività al doping di Gomez che solo lo scorso 29 settembre aveva firmato con il club. Se il tutto sarà confermato gli anni di squalifica saranno due che equivalgono per il calciatore a concludere la carriera. Il Papu non era ovviamente in campo ma i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione ironico proprio al suo indirizzo con scritto: "Adios Papu Gomez". Insomma un saluto, con tanto di sfottò, in piena regola.

La risposta di Mourinho Anche José Mourinho nel corso del post gara ha detto la sua sulla questione tornando alla finale di Europa League, in cui Gomez non è sceso in campo: "Non ha giocato la finale contro di noi, ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già la positività. Non mi riguarda". Poi aggiunge: "Ho la tosse, ma quello sciroppo non lo prendo. Poi magari mi trovano positivo...", ha chiosato il portoghese in riferimento a quanto detto dall'argentino che ha affermato di aver assunto la sostanza tramite uno sciroppo per la tosse del figlio.

Iscriviti alla newsletter ROMA Le ultime notizie sul club, tutti i giorni, gratis nella tua mail Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA