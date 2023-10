Non è entrato nel merito, ma una battuta se l'è concessa. Quando, durante la conferenza di Roma-Monza, a José Mourinho viene chiesto un commento sul caso doping che riguarda il Papu Gomez, il tecnico della Roma dice: "Non ha giocato la finale contro di noi, ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già la positività. Non mi riguarda". Poi, però, una battuta se la concede: "Ho la tosse, ma quello sciroppo non lo prendo. Poi magari mi trovano positivo...".