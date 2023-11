Mourinho: "Calendario Roma? Nel calcio c'è gente arrivata con il paracadute"

Mourinho torna a parlare in conferenza stampa dopo aver scontato un turno di squalifica in campionato contro la sua ex Inter . Il tecnico della Roma ritrova Dybala e Renato Sanches , mentre Smalling resta un mistero. Ai suoi chiede il riscatto, e la squadra è tutta con lui .

14:40

Mourinho sui tifosi della Roma: "Non sono scemi". Con chi ce l'ha

Il tecnico portoghese alla vigilia della sfida con il Lecce all'Olimpico: "Nel calcio c'è tanta gente che è arrivata con il paracadute, per la politica, non è nata o cresciuta qui. Queste persone devi rispettarle per il loro status e ci sta, ma è come se io parlassi di fisica atomica o produzione cinematografica".

13:50

Mourinho e la frecciata colta dai tifosi

Il tecnico della Roma ha lanciato una frecciata al club durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce: "Non giochiamo mai il lunedì dopo l’Europa, se un nostro club non fa questa domanda pubblicamente e sono sempre io a doverne parlare, ma non dovrebbe essere così. La Roma è penalizzata, e se l’inno della Serie A è fischiato c’è qualche motivo”, ha detto.

13:40

La frase di Mourinho sul derby contro la Lazio è già virale sui social

"La Lazio gioca di martedì, noi il derby non può essere giocato di lunedì perché c'è la sosta: siamo stati sfortunati". Le parole di Mourinho in conferenza stampa hanno già scatenato il dibattito sui social. ad una settimana dalla stracittadina.

13:21

Finita la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico della Roma ha terminato la sua conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce.

13:19

Mourinho: "Il calendario? Nel calcio c'è gente arrivata con il paracadute..."

"Il calendario? Sappiamo tutti le partite che dobbiamo affrontare. Ci sono squadre che hanno potenzialità per fare questo e squadre che non ne hanno. Se hai ad esempio sei difensori centrali puoi giocare ogni tre giorni, perché puoi cambiare, ma se ne hai 3 a volte due è difficile. Nel calcio se parli dopo che hai perso è un alibi. Parliamo del calendario dall’inizio, non dopo la sconfitta con l’Inter. Nel calcio c’è tanta gente che è arrivata con il paracadute, per la politica, per lo status, non è nata qua o cresciuta qua. Queste persone devi rispettarle per il loro status e ci sta, ma è come se io parlassi di fisica atomica o produzione cinematografica. Sono dei paracaduti, non sanno cosa significa giocare ogni tre giorni. Non sanno la differenza, oppure lo sanno e fanno finta di non saperlo e sarebbe ancora più grave. Nella Lega Calcio c’è anche gente con una storia di calcio, che ha lavorato nel mondo del calcio, che sa cos’è la stanchezza. C’è gente che poteva influenzare certe decisioni, noi giochiamo in Europa e poi siamo sempre la squadra che soffre di più. Se il nostro club non fa questa domanda a livello istituzionale sono sempre io che devo mettermi a parlare di queste cose. Ma in questo caso molto specifico, per me l’alibi si utilizza dopo, e purtroppo io parlo di queste cose dall’inizio. La prossima settimana succederà di nuovo: la Lazio gioca il martedì, noi giochiamo il giovedì, e dobbiamo giocare la domenica perché c’è la Nazionale, non possiamo giocare il lunedì. Qua siamo stati sfortunati, la Lazio avrà un vantaggio, nessuna critica. Ma per tutto quello che è successo fino a oggi la Roma è veramente penalizzata, ma i tifosi non sono scemi perché all’Olimpico la musica della Lega è fischiata sempre, non sono scemi”.

13:10

Mourinho "Soddisfatto dopo l'Inter"

“Noi abbiamo altri cinque al posto dei titolari, ma sono profili diversi. Bove e Zalewski per me non sono prodotti finiti. Io do sempre il massimo e sono molto esigente con me stesso. La cosa peggiore per me è non essere soddisfatto con me stesso, quando sento che io posso fare meglio, per me è molto difficile. Dopo la partita con l’Inter non avevo questo sentimento. Pensavo che avevamo fatto una partita in linea con la nostra potenzialità, con un po’ di fortuna potevamo fare noi l’1-0. Abbiamo fatto la partita con organizzazione, metodo giusto per non perderlo. E siamo stati a pochissimo dal farlo. Lo sforzo di giocatori che hanno giocato due giorni primi. Alcuni hanno giocato 4-5 di fila, gente stanca contro gente fresca. Io sono andato via con soddisfazione per me stesso e per gli altri. Poi abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere e lo sapevamo, l’abbiamo analizzato. 4-5 giocatori hanno giocato con il cartellino giallo, se hai possibilità di cambiarli lo fai, noi non possiamo. Domani siamo qui, non abbiamo Paredes, abbiamo metà Dybala e un terzo di Paredes, ma chi ci aiuta? Cercheremo di vincere”.

13:04

Giocatori infortunati o con una storia clinica: è diverso

“Un giocatore infortunato è diverso da uno che ha una storia clinica. I giocatori che hanno una storia clinica sono quelli che hanno problemi fisici che si ripetono nel tempo, che sono due cose completamente diverse. Giocatori con infortuni se non sono da contatto, sono infortuni che lo staff medico e tecnico sentono che devono fare qualcosa di più per recuperare. Quando esiste una storia clinica è diverso, guardiamo per esempio Gareth Bale, la storia clinica non gli ha permesso di essere sempre un Gareth Bale, ma quando non c’era lui c’erano altri. La Roma ha diversi giocatori con una storia clinica, che io sono contento di avere in determinati momenti - dico la verità - ma quando non ci stanno, non ci stanno. Dybala e Renato Sanches pensate sarebbero qua senza una storia clinica? Smalling lo conosco meglio di tutti voi e sono molto felice quando è a disposizione”.

13:00

Mourinho: "Noi non abbiamo ricambi come le altre"

“Non voglio entrare nella critica e nei piani per il futuro, quando dici che mancano 5 titolari non sono tanti. Io dico se mancano 5 titolari all’Inter ce ne sono altri 5, e anche al Milan, alla Juve, all’Atalanta e alla Fiorentina. Noi non ce li abbiamo”

12:58

Mourinho: "Dybala e Renato Sanches a disposizione"

"Renato e Paulo tornano con la squadra, non sono in condizioni ottimali ma secondo medici e preparatori non rischiano nulla, che è la cosa più importante, anche per loro. Domani saranno con la squadra e ci possono dare una mano, tutti gli altri che sono fuori rimangono fuori".

12:41

Dieci giorni di fuoco

Saranno dieci giorni molto importanti per la Roma, per questo lo Special One ha voluto caricare i suoi, non motivarli, non ce ne è bisogno, per queste tre gare in cui dovranno dare il massimo.

12:39

Mourinho parla alle 13

La conferenza stampa di Mourinho è prevista alle ore 13.

12:37

L'obiettivo di Dybala

L'obiettivo di Dybala

La Joya torna a disposizione e mette nel mirino tre partite: Lecce, Slavia Praga (uno spezzone) e il derby.

12:30

Dybala bestia nera del Lecce

Paulo Dybala ha realizzato quattro reti in quattro sfide di Serie A contro il Lecce; la squadra salentina è quella contro cui l’attaccante giallorosso vanta la miglior media minuti/gol nel massimo campionato, tra quelle affrontate almeno due volte (una rete ogni 77 minuti giocati).