Da Tahirovic a Matic, quanto faticano gli ex Roma senza Mourinho

Alcuni sono stati venduti in nome del fair play finanziario, altri perché arrivati alla fine del ciclo con la Roma. Ma come stanno andando i giocatori che hanno lasciato la Roma durante il mercato estivo ? Malissimo in linea generale. A cominciare da Nemanja Matic , che è scappato al Rennes per spostare gli equilibri dopo un addio turbolento. Finora il centrocampista, costato 2,5 milioni, ha giocato 10 partite incassando 5 cartellini gialli. La sua squadra non ingrana anche se lui è titolarissimo. Infatti, si trova al tredicesimo posto della Ligue 1, sopra di due punti rispetto alla zona rossa. Eppure, dopo la firma con il Rennes , era stato acclamato come il salvatore della patria. Da salvare in realtà c’è solo una stagione disastrosa che potrebbe coincidere con la retrocessione.

Ibanez in Arabia

Non va tanto meglio a Roger Ibañez, difensore che è stato ceduto agli arabi dall’Al Ahli in cambio di 30 milioni. Laggiù è andato in pensione un po’ in anticipo, continuando ad alternare buone prestazioni a errori clamorosi, come l’autogol di testa nello scontro di alta classifica contro l’Al Hilal. In realtà il brasiliano ha realizzato anche un paio di gol per l’Al Ahli che si sta comportando discretamente nella Saudi Pro League dato che attualmente occupa il terzo posto, valido per la qualificazione ai preliminari della prossima edizione della Champions (asiatica).

Da Kluivert a Perez

Altro giro, altra smorfia. Stavolta in Premier League. Kluivert è stato pagato dal Bournemouth 11,5 milioni più 1,5 di bonus. L’olandese non sta incidendo dopo la buona annata nel Valencia. Si è tolto lo sfizio di bucare la porta del Liverpool in coppa, ma il suo rendimento è a singhiozzo in campionato, dove ha raccolto nove presenze e zero gol. Per la cronaca il Bournemouth, che in passato voleva Zaniolo, è diciassettesimo in classifica, a un punto dal salto indietro in Championship. E poi ci sono giocatori che proprio non stanno vedendo il campo. Solbakken sta fisso in panchina nell’Olimpiakos, stesso discorso per Carles Perez nel Celta Vigo, idem per Shomurodov nel Cagliari di Ranieri, spesso ultima scelta dietro Luvumbo, Oristanio e Petagna. Scende invece in campo con una discreta continuità Viña, rinforzo del Sassuolo inghiottito nella lotta salvezza.

La difficoltà dei bimbi prodigio

Lassù in Emilia ci sono anche dei baby. Sulla corsia Missori (2.5 milioni) è chiuso proprio da Viña, un po’ inspiegabilmente. Volpato (7,5 milioni) invece viene impiegato da mezz’ala quando in realtà è un trequartista puro. Ai tempi della Primavera si mangiava Baldanzi dell’Empoli. Qualche lampo di classe, ma nulla di più per il momento. Tahirovic ha segnato nell’ultima partita dell’Ajax ma la big del calcio olandese sta vivendo una stagione complicatissima. Il bosniaco, pagato 8,5 milioni, per un periodo ha perso il posto da titolare. Restando in tema giovani, Reynolds (3,5 milioni) si sta confermando nel Westerlo, mentre Darboe (prestito) sta giocando poco nel Lask a causa di problemi fisici.