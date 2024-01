Roma, adesso la crisi è aperta

E’ presto per scrivere epitaffi sportivi, perché resta mezza stagione da giocare e ogni percezione può cambiare in un secondo, come è successo mercoledì nel derby dopo il rigore causato da Huijsen. Certo però la Roma ha già cancellato un obiettivo stagionale e sta vivendo un periodo di grandi difficoltà (-8 in campionato rispetto al 2023, 5 punti nelle ultime 5 giornate) determinate da errori di gestione e di prospettiva. In questo momento il club non ha un direttore sportivo, che peraltro è stato sopraffatto dalla pressione e dai gangli del fair play finanziario, e ha un allenatore importante in scadenza di contratto. Non solo: ci sono un grande centravanti in prestito, un fuoriclasse che gioca la metà delle partite, una difesa squarciata da infortuni e indisponibilità, una batteria di esterni che faticherebbero a concepire un cross anche senza avere avversari che li contrastano.